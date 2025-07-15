Süper Lig'de Danylo Sikan yarışı!

Trendyol Süper Lig'de birçok kulüp, Trabzonspor'un forvet oyuncusu Danilo Sikan'ı kiralamak için sıraya girdi.
Aralarında Başakşehir, Konyaspor ve Kocaelispor'un da bulunduğu en az 5 takım, Sikan'ı gündemine aldı. Söz konusu kulüpler oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Danimarka temsilcisi Kopenhag ise yüksek maliyeti nedeniyle transfer sürecinde beklemeye geçti.
Transferle ilgili nihai kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke tarafından verileceği öğrenildi. Tekke'nin oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair önümüzdeki günlerde yönetimle görüşerek net bir değerlendirme yapması bekleniyor. [61Saat]
Aralarında Başakşehir, Konyaspor ve Kocaelispor'un da bulunduğu en az 5 takım, Sikan'ı gündemine aldı. Söz konusu kulüpler oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Danimarka temsilcisi Kopenhag ise yüksek maliyeti nedeniyle transfer sürecinde beklemeye geçti.
Transferle ilgili nihai kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke tarafından verileceği öğrenildi. Tekke'nin oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına dair önümüzdeki günlerde yönetimle görüşerek net bir değerlendirme yapması bekleniyor. [61Saat]