Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Paul George, yakın zamanda gerçekleşen bir antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından sol dizinden artroskopik bir operasyon geçirdi.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, operasyon başarıyla tamamlandı ve George, antrenman kampı başlamadan önce yeniden değerlendirilecek.PHLY Sports'tan Kyle Neubeck'in haberine göre, sakatlığın büyük bağ dokularını içermediği belirtildi.Sağlık sorunları, Paul George'un kariyerinde kronikleşmiş bir problem hâline gelirken, yıldız oyuncunun Philadelphia'daki ilk sezonu da çeşitli sakatlıklar nedeniyle erken sona ermişti. 35 yaşındaki George, 2024-25 sezonunda yalnızca 41 maça çıkabildi ve bu süreçte 16.2 sayı, 4.3 asist ve 5.3 ribaunt ortalamaları tutturdu.2024 yazında 76ers ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atan George, Joel Embiid önderliğindeki umut vadeden kadronun bir parçası olmuştu. Ancak Embiid ve Tyrese Maxey'nin de uzun süreli sakatlıklarla boğuşması, Philadelphia'nın sezonu 24-58 gibi hayal kırıklığı yaratan bir derecede tamamlamasına neden olmuştu.