Arsenal'de Gyökeres çıkmazı!

Yaz transfer döneminde önceliğini forvet olarak belirleyen Arsenal, Viktor Gyökeres için yaptığı görüşmelerde yeniden sorun yaşıyor.



Record'un haberine göre, Arsenal ile Sporting CP arasında Viktor Gyökeres transferi için sürdürülen görüşmelerde pürüz çıktığını belirtti. Portekiz ekibi, 10 milyon euroluk bonusun kolay elde edilebilir olmasını istiyor ancak Arsenal bu talebe karşı çıkıyor.





Geçen sezonu 50 maçta 43 gol ve 14 asistle tamamlayan Gyökeres, 57 gole doğrudan katkı sağlamıştı.