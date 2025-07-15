Trabzonspor'da Saul Niguez için geri sayım!

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, hamle yaptığı Saul Niguez transferinde son aşamaya geldi.
Bordo-mavili kulüp, tecrübeli oyuncuya resmi teklifini iletti ve kısa süre içinde cevap vermesini istedi. Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetme sürecine giren İspanyol futbolcunun Karadeniz ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa 30 yaşındaki orta saha, bonservis bedeli olmadan serbest oyuncu statüsünde imza atacak. Niguez'in maaş beklentisiyle ilgili yapılan pazarlıklarda da önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.
PUERTAS İLE TEMAS
Bu arada Trabzonspor hem Cameron Puertas hem de Saul Niguez ile temaslarını eş zamanlı yürütüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun planında düşündüğü merkez orta sahaya lider bir isim isteyen yönetim, iki farklı profil üzerinde de çalışıyor. Puertas daha çok iki yönlü oyuna yatkınken, Niguez ise pas kalitesi ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor.
ATLETICO'DA 427 MAÇ
Kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği Atletico Madrid'de toplam 427 maça çıkıp 48 gol ve 26 asistlik skor katkısı veren İspanyol futbolcu, La Liga ve Avrupa kupalarında oldukça deneyime sahip.
Bordo-mavili kulüp, tecrübeli oyuncuya resmi teklifini iletti ve kısa süre içinde cevap vermesini istedi. Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetme sürecine giren İspanyol futbolcunun Karadeniz ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa 30 yaşındaki orta saha, bonservis bedeli olmadan serbest oyuncu statüsünde imza atacak. Niguez'in maaş beklentisiyle ilgili yapılan pazarlıklarda da önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.
PUERTAS İLE TEMAS
Bu arada Trabzonspor hem Cameron Puertas hem de Saul Niguez ile temaslarını eş zamanlı yürütüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun planında düşündüğü merkez orta sahaya lider bir isim isteyen yönetim, iki farklı profil üzerinde de çalışıyor. Puertas daha çok iki yönlü oyuna yatkınken, Niguez ise pas kalitesi ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor.
ATLETICO'DA 427 MAÇ
Kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği Atletico Madrid'de toplam 427 maça çıkıp 48 gol ve 26 asistlik skor katkısı veren İspanyol futbolcu, La Liga ve Avrupa kupalarında oldukça deneyime sahip.