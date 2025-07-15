14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
1-0
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
0-0
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
2-1
15 Temmuz
Union-Estudiantes
1-0
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Trabzonspor'da Saul Niguez için geri sayım!

Trabzonspor, Atletico Madrid'den Saul Niguez transferi için geri sayıma geçti.

calendar 15 Temmuz 2025 08:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Saul Niguez için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, hamle yaptığı Saul Niguez transferinde son aşamaya geldi.

Bordo-mavili kulüp, tecrübeli oyuncuya resmi teklifini iletti ve kısa süre içinde cevap vermesini istedi. Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetme sürecine giren İspanyol futbolcunun Karadeniz ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa 30 yaşındaki orta saha, bonservis bedeli olmadan serbest oyuncu statüsünde imza atacak. Niguez'in maaş beklentisiyle ilgili yapılan pazarlıklarda da önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

PUERTAS İLE TEMAS


Bu arada Trabzonspor hem Cameron Puertas hem de Saul Niguez ile temaslarını eş zamanlı yürütüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun planında düşündüğü merkez orta sahaya lider bir isim isteyen yönetim, iki farklı profil üzerinde de çalışıyor. Puertas daha çok iki yönlü oyuna yatkınken, Niguez ise pas kalitesi ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor.

ATLETICO'DA 427 MAÇ

Kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği Atletico Madrid'de toplam 427 maça çıkıp 48 gol ve 26 asistlik skor katkısı veren İspanyol futbolcu, La Liga ve Avrupa kupalarında oldukça deneyime sahip.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.