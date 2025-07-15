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Okan Buruk, Zaniolo'dan memnun!

Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, kampta gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'un takdirini topladı.

calendar 15 Temmuz 2025 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Zaniolo'dan memnun!
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Sezon başı hazırlık çalışmalarında performansıyla öne çıkan Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray teknik ekibi yakından izliyor.

ZANIOLA'DAN MEMNUN

Teknik Direktör Okan Buruk'un İtalyan yıldızın şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğu ifade edildi.

KARARINI VERECEK

Okan Buruk'un Zaniolo'yu yakından izlemeye devam edeceği ve kısa sürede İtalyan yıldız için net karar alacağı bildirildi. 

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