14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

PSG'den Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

Paris Saint-Germain, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferi için yürütülen görüşmelerde Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'i takasta kullanmak istiyor.

calendar 14 Temmuz 2025 20:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
PSG'den Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Milan Skriniar ve Marco Asensio için görüşme halinde oldukları Paris Saint-Germain'den sürpriz bir öneri geldi.

PSG'DEN YAKIN TAKİP

Fransız basınından TopMercato'nun haberine göre, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe forması giyen genç stoper Yusuf Akçiçek ile yakından ilgileniyor.

TAKASTA KULLANMAK İSTİYORLAR

Fransız ekibi Skriniar ve Asensio transferinin bir parçası olarak Yusuf Akçiçek'i takasta kullanmak istiyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.