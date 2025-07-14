PSG'den Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Milan Skriniar ve Marco Asensio için görüşme halinde oldukları Paris Saint-Germain'den sürpriz bir öneri geldi.



PSG'DEN YAKIN TAKİP





Fransız basınından TopMercato'nun haberine göre, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe forması giyen genç stoper Yusuf Akçiçek ile yakından ilgileniyor.



TAKASTA KULLANMAK İSTİYORLAR





Fransız ekibi Skriniar ve Asensio transferinin bir parçası olarak Yusuf Akçiçek'i takasta kullanmak istiyor.





Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.













