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Wemby damar tıkanıklığını atlattı, parkelere dönmeye hazır

San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, sağ omzundaki derin toplardamar trombozu (DVT) nedeniyle geçirdiği uzun rehabilitasyon sürecinin ardından sağlık kontrollerini geçti ve yeniden sahalara dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

calendar 15 Temmuz 2025 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wemby damar tıkanıklığını atlattı, parkelere dönmeye hazır
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San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, sağ omzundaki derin toplardamar trombozu (DVT) nedeniyle geçirdiği uzun rehabilitasyon sürecinin ardından sağlık kontrollerini geçti ve yeniden sahalara dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fransız basınına konuşan Wembanyama, ESPN'den Michael C. Wright'ın haberine göre, "Her şey bir anda oldu. Spurs'ün sağlık ekibi nihayet bana yeşil ışığı yaktı. Sonunda tekrar basketbol oynayabileceğim," ifadelerini kullandı.

Spurs, All-Star arası sonrasında düşük enerji şikayetinde bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu Şubat ayında dinlenmeye almıştı. All-Star karşılaşmasında yedek oyuncu olarak forma giyen Wembanyama, San Antonio'ya döndüğünde yapılan tetkiklerde omzunda pıhtı oluşumu tespit edilmişti.


2024 yılının Yılın Çaylağı seçilen Wembanyama, geçtiğimiz sezon 46 maçta 24.3 sayı, 11 ribaunt, 3.8 blok ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı. Sezon boyunca yalnızca birkaç maçı diz çarpması, sırt ağrısı ya da hafif rahatsızlıklar nedeniyle kaçırmıştı.

Spurs, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına Dylan Harper (2. sıra) ve Carter Bryant'ı (14. sıra) draft etti. Ayrıca Boston Celtics'ten Luke Kornet'le sözleşme imzalayan ve Washington Wizards'tan Kelly Olynyk'i takasla kadrosuna katan San Antonio, Wembanyama'nın etrafında sağlam bir yapı oluşturma yolunda adımlar attı.

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