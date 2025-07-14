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Johan Bakayoko, RB Leipzig ile anlaştı!

RB Leipzig, PSV Eindhoven forması giyen Belçikalı oyuncu Johan Bakayoko ile sözlü anlaşmaya vardı.

calendar 14 Temmuz 2025 17:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Johan Bakayoko, RB Leipzig ile anlaştı!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Bayer Leverkusen'in de gündeminde olan PSV Eindhoven'ın genç yıldızı için harekete geçti.

Sky Sports DE'nin haberine göre, RB Leipzig, PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko ile sözlü anlaşma sağladı. Bir diğer Alman ekibi Bayer Leverkusen ise bu transferden tamamen çekilmiş bulunuyor.

Alman ekibi, Belçikalı oyuncu için PSV'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gündemde. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
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