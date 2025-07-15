Galatasaray, Osimhen'in yanı sıra ses getirecek üst düzey bir kaleci transfer etme çalışmalarını sürdürüyor.
BARCELONA'DAN FAZLA MAAŞ
İspanyollara göre, sarı kırmızılılar, Ter Stegen'e şu anda Barça'da kazandığı 6.3 milyon Euro'dan çok daha yüksek bir maaşla uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazır.
Ter Stegen "Evet" derse Galatasaray'dan garanti yıllık 8 milyon Euro'nun yanı sıra performans ve şampiyonluklara dayalı bonuslar alacak.
Alman kaleci, Barcelona'da kalmak, rekabet etmek ve yerini geri kazanmak istiyor. Ancak Galatasaray fiyatı arttırırsa her şey değişebilir.
FLICK ONU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alman kaleciye "Yeni sezonda oynamayacaksın" mesajını net şekilde verdi.
BARCELONA'DAN FAZLA MAAŞ
İspanyollara göre, sarı kırmızılılar, Ter Stegen'e şu anda Barça'da kazandığı 6.3 milyon Euro'dan çok daha yüksek bir maaşla uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazır.
Ter Stegen "Evet" derse Galatasaray'dan garanti yıllık 8 milyon Euro'nun yanı sıra performans ve şampiyonluklara dayalı bonuslar alacak.
Alman kaleci, Barcelona'da kalmak, rekabet etmek ve yerini geri kazanmak istiyor. Ancak Galatasaray fiyatı arttırırsa her şey değişebilir.
FLICK ONU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Alman kaleciye "Yeni sezonda oynamayacaksın" mesajını net şekilde verdi.