Arsenal'in yeni gündemi: Eberechi Eze

Viktor Gyökeres için anlaşmaya varan Arsenal, rotasını Crystal Palace'nin yıldızına çevirdiBen Jacobs'un haberine göre, Arsenal, Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, Crystal Palace ekibi ile resmi temaslara başlayabilir.2024/2025 sezonunda Crystal Palace ile 43 maça çıkan Fransız oyuncu, 14 gol atarken 11 asist kaydetti.Viktor Gyökeres'in resmiyet kazanmasının ardından Arsenal'in odağı hücuma dönük orta saha oyuncusu bulmak.Eberechi Eze görüşmeleri bu hafta devam edecek ve #AFC ın Crystal Palace'a resmi bir yaklaşımda bulunması bekleniyor.#AFC Eze'nin serbest kalma maddesi dışında bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını anlamak istiyorum.