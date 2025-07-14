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Arsenal'in yeni gündemi: Eberechi Eze

Arsenal, hücuma yönelik orta saha oyuncusu için Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi gündemine aldı. Londra ekibi, Eze için resmi temaslara başlayabilir.

calendar 14 Temmuz 2025 18:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'in yeni gündemi: Eberechi Eze
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Viktor Gyökeres için anlaşmaya varan Arsenal, rotasını Crystal Palace'nin yıldızına çevirdi

Ben Jacobs'un haberine göre, Arsenal, Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, Crystal Palace ekibi ile resmi temaslara başlayabilir.

2024/2025 sezonunda Crystal Palace ile 43 maça çıkan Fransız oyuncu, 14 gol atarken 11 asist kaydetti.



Viktor Gyökeres'in resmiyet kazanmasının ardından Arsenal'in odağı hücuma dönük orta saha oyuncusu bulmak.

Eberechi Eze görüşmeleri bu hafta devam edecek ve #AFC ın Crystal Palace'a resmi bir yaklaşımda bulunması bekleniyor.

#AFC Eze'nin serbest kalma maddesi dışında bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını anlamak istiyorum.


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