Jose Mourinho'dan Bissouma'ya; 'Fenerbahçe'ye gel'

Fenerbahçe'de Jhon Duran, Archie Brown, Amara Diouf ve Abdou Aziz Fall'la başlayan yaz transfer harekâtına bu hafta PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio eklenecek.
Sözcü'de yer alan habere göre, Asensio'nun İspanya'daki tatili sonrası İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Futbol Direktörü Devin Özek, Asensio ve Skriniar'ı aynı uçakla İstanbul'a getirmenin hazırlıklarını yapıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dostu Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı Paris Saint Germain ile bonservis görüşmelerini bizzat yönetiyor. Bu yaz transferler, Asensio ve Skriniar'la da bitmeyecek.
SIRA BISSOUMA'YA GELECEK
İki yıldızın kampa yetişmesinin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Malili orta saha Yves Bissouma için Tottenham'la pazarlıklar başlayacak.
MOURINHO'DAN GÖRÜŞME
Mourinho, birkaç kez Bissouma ile bizzat görüşerek, kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini iletti. 28 yaşındaki ön libero da Portekizli teknik adama kendisiyle çalışmaktan mutlu olacağını söyledi.
Tottenham, Bissouma için 20 milyon Pound (23 milyon euro) istiyor. Menajer Muzzi Özcan, bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Asensio'nun İspanya'daki tatili sonrası İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Futbol Direktörü Devin Özek, Asensio ve Skriniar'ı aynı uçakla İstanbul'a getirmenin hazırlıklarını yapıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dostu Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı Paris Saint Germain ile bonservis görüşmelerini bizzat yönetiyor. Bu yaz transferler, Asensio ve Skriniar'la da bitmeyecek.
SIRA BISSOUMA'YA GELECEK
İki yıldızın kampa yetişmesinin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Malili orta saha Yves Bissouma için Tottenham'la pazarlıklar başlayacak.
MOURINHO'DAN GÖRÜŞME
Mourinho, birkaç kez Bissouma ile bizzat görüşerek, kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini iletti. 28 yaşındaki ön libero da Portekizli teknik adama kendisiyle çalışmaktan mutlu olacağını söyledi.
Tottenham, Bissouma için 20 milyon Pound (23 milyon euro) istiyor. Menajer Muzzi Özcan, bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışıyor.