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Beşiktaş'ın gözü Arjantin'de

Transferin etkili ismi Beşiktaş, Boca Juniors oyuncusu Milton Delgado'yu gündemine aldı. Beşiktaş'ın oyuncuya yaptığı ilk teklif ise reddedildi.

calendar 15 Temmuz 2025 09:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın gözü Arjantin'de
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Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Orta sahada Orkun Kökçü'nün yanına bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş, Milton Delgado'yu gündemine aldı.

Arjantin basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Delgado için bonuslarla birlikte 5 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu, ancak Boca Juniors bu teklifi reddetti. Arjantin ekibinin Delgado için 7 milyon euro istediği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi ve 1 asist katkısında bulundu.

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