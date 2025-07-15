Beşiktaş'ın gözü Arjantin'de

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Orta sahada Orkun Kökçü'nün yanına bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş, Milton Delgado'yu gündemine aldı.
Arjantin basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Delgado için bonuslarla birlikte 5 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu, ancak Boca Juniors bu teklifi reddetti. Arjantin ekibinin Delgado için 7 milyon euro istediği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi ve 1 asist katkısında bulundu.
Orta sahada Orkun Kökçü'nün yanına bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş, Milton Delgado'yu gündemine aldı.
Arjantin basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Delgado için bonuslarla birlikte 5 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu, ancak Boca Juniors bu teklifi reddetti. Arjantin ekibinin Delgado için 7 milyon euro istediği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi ve 1 asist katkısında bulundu.