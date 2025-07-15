Juventus'ta Kenan için açıklama bekleniyor!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus ve Kenan Yıldız, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.



2030'A KADAR SÖZLEŞME



20 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile yaptığı anlaşmaya göre İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2029'dan 2030'a uzayacak. Genç yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan yıllık 4 milyon euro kazanacak.



Juventus'un, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta geçen sezon 52 maçta süre bulan milli yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.



