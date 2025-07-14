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8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türk sporcular 513 madalya kazandı.

calendar 14 Temmuz 2025 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi
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 Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, taolu, sanda ve light sanda branşlarında müsabakalar yapıldı. 

Şampiyonada Türk sporcular 513 madalya elde etti. Organizasyona katılan Çinli sporcular 7 madalya kazanırken, İran ve Bulgaristanlı sporcular ise 6'şar madalya aldı. 



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonanın en önemli özelliğinin, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet ve Filistin'e destek adına yapılması olduğunu belirten Akyüz, şunları kaydetti: 

"Yarın 15 Temmuz biliyorsunuz. 15 Temmuz'daki hainleri de unutmadık, kahramanları da unutmadık. Hainleri hiçbir zaman unutmayacağız ve onlara karşı daima teyakkuz halinde olacağız. Onların var olduğunu, halen de hücrelerinin canlı olduğunu biliyoruz. Biz de bu vatanın kahramanlarıyız. Tıpkı 250 şehidimiz gibi biz de bu vatan için şehit olmaya hazırız. Tüm şehitlerimizi, Gazze'de şehit olan 57 bin şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Akyüz, şampiyonada 17 ülkeden 1100 sporcunun mücadele ettiğini, bazı sporcuların sıcak hava nedeniyle gelmekten vazgeçtiğini dile getirdi.

Katılım sayısının memnuniyet verici olduğunu anlatan Akyüz, "İyi sporcular burada yarıştı. Çin'den 10 sporcu geldi gösteri de yaptılar. Wushu sporunun farklı güzelliklerini burada sergilediler. Wushu sporu gerçekten dünyanın en güzel ve en faydalı sporu. İnsan sağlığı açısından faydalı, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimi aynı anda sağlayan yegane spor. Bu sporun daha geniş kitlelere yayılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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