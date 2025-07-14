Edirne'de "15 Temmuz ve tüm şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, taolu, sanda ve light sanda branşlarında müsabakalar yapıldı.



Şampiyonada Türk sporcular 513 madalya elde etti. Organizasyona katılan Çinli sporcular 7 madalya kazanırken, İran ve Bulgaristanlı sporcular ise 6'şar madalya aldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.Şampiyonanın en önemli özelliğinin, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet ve Filistin'e destek adına yapılması olduğunu belirten Akyüz, şunları kaydetti:diye konuştu.Akyüz, şampiyonada 17 ülkeden 1100 sporcunun mücadele ettiğini, bazı sporcuların sıcak hava nedeniyle gelmekten vazgeçtiğini dile getirdi.Katılım sayısının memnuniyet verici olduğunu anlatan Akyüz,ifadelerini kullandı.