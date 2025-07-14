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Beşiktaş'ta yuvaya dönüş yakın!

Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlılar, oyuncu için Glasgow Rangers'a kiralık teklifinde bulundu.

calendar 14 Temmuz 2025 23:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta yuvaya dönüş yakın!
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Glasgow Rangers'ın 24 yaşında sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Türkiye'ye dönmek için hazırlanıyor.

Beşiktaş, Milli oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. Rıdvan Yılmaz'ın, "Kulüp ile anlaşma olursa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz." ifadesinden sonra Siyah-beyazlılar, transfer hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, genç oyuncu için Glasgow Rangers'a kiralama teklifi yaptı. Glasgow ekibi, henüz bu teklife yanıt vermedi.

2024-2025 sezonunda Rangers formasını 29 kez sırtına geçiren Yılmaz, 2 asistlik katkı sağladı.

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