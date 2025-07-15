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Samsunspor'dan 10 numaraya hamle

Samsunspor'un, on numara pozisyonunda görev yapan Afonso Sousa'nın transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.

calendar 15 Temmuz 2025 11:33
Fotoğraf: Imago
Samsunspor'dan 10 numaraya hamle
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Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

TRANSFERDE ISRARCI İDDİASI

Kadrosuna Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Joe Mendes'in ardından Anthony Musaba gibi önemli isimleri katan Kırmızı-Beyazlıların, Afonso Sousa ile ilgilendiği ve oyuncuyu transfer etmek için ısrarcı olduğu iddia edildi.

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Polonya temsilcisi Lech Poznan'da forma giyen Portekizli oyuncu, 32 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Sousa, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. (Samsun Gazetesi)

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