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Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile nikah tazeledi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 14 Temmuz 2025 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile nikah tazeledi!
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Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Berkay ile yola devam edildiği belirtilerek, "Pendikspor'umuz, Berkay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Birlikte nice başarılara." ifadeleri kullanıldı.

29 yaşındaki stoper, geçen sezon 1. Lig'de 31 müsabakada forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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