Melih Kabasakal, Trabzonspor'u bekliyor!

Trabzonspor, Eyüpspor'dan Melih Kabasakal ile ilgileniyor.
İstanbulspor döneminde birlikte çalıştığı Melih Kabasakal'ı kadrosuna katmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, oyuncuyu hem orta sahada hem de sağ bekte alternatif olarak düşünüyor. Çok yönlü yapısıyla öne çıkan futbolcu, bu plan için ideal aday olarak görülüyor.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve şu anda Eyüpspor'da forma giyen Melih Kabasakal'ın transfere sıcak baktığı belirtildi. Melih Kabasakal, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Eyüpspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Melih için küçük bir bonservis bedeli ödenebileceği ifade edildi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. [61Saat]
İstanbulspor döneminde birlikte çalıştığı Melih Kabasakal'ı kadrosuna katmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, oyuncuyu hem orta sahada hem de sağ bekte alternatif olarak düşünüyor. Çok yönlü yapısıyla öne çıkan futbolcu, bu plan için ideal aday olarak görülüyor.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve şu anda Eyüpspor'da forma giyen Melih Kabasakal'ın transfere sıcak baktığı belirtildi. Melih Kabasakal, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Eyüpspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Melih için küçük bir bonservis bedeli ödenebileceği ifade edildi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. [61Saat]