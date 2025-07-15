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Galatasaray'da B planı Jose Sa

Galatasaray, Ter Stegen transferi gerçekleşmezse, Wolves forması giyen Jose Sa'ya yönelecek.

calendar 15 Temmuz 2025 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 10:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da B planı Jose Sa
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Ter Stegen'in uzlaşmaz tavrı sürerse Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirecek.

ALTERNATİFİ HAZIR

Sarı-kırmızılıların gündeminde Wolverhampton Wanderers'ta oynayan Jose Sa bulunuyor. Galatasaray, Ter Stegen'de istediğini alamazsa Portekizli file bekçisine yönelecek.

32 yaşındaki Portekizli milli kaleci, 2021'den beri Wolves forması giyiyor. Geçen sezon 30 maça çıktı. Sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. 

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