Ter Stegen'in uzlaşmaz tavrı sürerse Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirecek.
ALTERNATİFİ HAZIR
Sarı-kırmızılıların gündeminde Wolverhampton Wanderers'ta oynayan Jose Sa bulunuyor. Galatasaray, Ter Stegen'de istediğini alamazsa Portekizli file bekçisine yönelecek.
32 yaşındaki Portekizli milli kaleci, 2021'den beri Wolves forması giyiyor. Geçen sezon 30 maça çıktı. Sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.
ALTERNATİFİ HAZIR
Sarı-kırmızılıların gündeminde Wolverhampton Wanderers'ta oynayan Jose Sa bulunuyor. Galatasaray, Ter Stegen'de istediğini alamazsa Portekizli file bekçisine yönelecek.
32 yaşındaki Portekizli milli kaleci, 2021'den beri Wolves forması giyiyor. Geçen sezon 30 maça çıktı. Sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.