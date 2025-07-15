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Uğurcan Çakır için 15 milyon euro!

Monaco, bir kez daha Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Fransız ekibi, milli file bekçisi için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

calendar 15 Temmuz 2025 08:12
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır için 15 milyon euro!
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Monaco, daha önce de ilgilendiği Uğurcan Çakır için yeniden devreye girdi.

Marc-Andre ter Stegen ve Vanja Milinkovic-Savic'ten olumlu cevap alamayan Fransız ekibi Uğurcan'a döndü.

Kaleci konusunu bir an önce sonuçlandırmak isteyen Fransız ekibinin, bu hafta içinde 29 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'a resmî teklif yapması bekleniyor. Uğurcan Çakır için gözden çıkarılan rakamın da 15 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.


Yurt dışı için kaptana sözü olan başkan Ertuğrul Doğan, istedikleri düzeyde bir teklif gelmesi durumunda bu sözünü hayata geçirebilir. Doğan yönetimi, daha önce eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdülkadir Ömür'ün Manchester City'ye transferinde (22 milyon euro reddedilmişti) yaşadığı can sıkıcı durumu yaşamak istemiyor.

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