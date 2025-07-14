Sarıyer, sol beke takviye yaptı: Eşref Korkmazoğlu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sarıyer, sol bek için yaptığı transferi açıkladı.



Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Sarıyer, sol bek Eşref Korkmazoğlu'nu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Esenler Erokspor forması giyen sol bek Eşref Korkmazoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.



