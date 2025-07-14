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Sarıyer, sol beke takviye yaptı: Eşref Korkmazoğlu

Trendyol 1. Ligi'nin yeni ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, sol bek bölgesi için Eşref Korkmazoğlu'nu kadrosuna kattı.

calendar 14 Temmuz 2025 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sarıyer, sol beke takviye yaptı: Eşref Korkmazoğlu
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sarıyer, sol bek için yaptığı transferi açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Sarıyer, sol bek Eşref Korkmazoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Esenler Erokspor forması giyen sol bek Eşref Korkmazoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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