Beşiktaş, transferi duyurdu: Kyle Walker-Peters

Beşiktaş sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.' ifadelerini kullandı.Walker-Peters'ın, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.