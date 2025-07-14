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Beşiktaş, transferi duyurdu: Kyle Walker-Peters

Beşiktaş, serbest durumda bulunan Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

calendar 14 Temmuz 2025 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, transferi duyurdu: Kyle Walker-Peters
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Beşiktaş sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.

Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.' ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ TARİH

Walker-Peters'ın, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.

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