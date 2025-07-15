Galatasaray'da imza an meselesi: İlkay Gündoğan!

Galatasaray yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesiyle yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın.
BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI
Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.
BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI
Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.
İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.