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Galatasaray'da imza an meselesi: İlkay Gündoğan!

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Oyuncu tarafıyla el sıkışıldı.

calendar 15 Temmuz 2025 08:56
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da imza an meselesi: İlkay Gündoğan!
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Galatasaray yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesiyle yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın.

BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.


İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirmişti ve bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verilecek ve İlkay bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu. 

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