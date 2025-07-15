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Svensson'a Kocaelispor ilgisi

Süper Lig'in yeni ekibi kadrosunu güçlendirmek amacıyla Beşiktaş'tan Jonas Svensson'u gündemine aldı.

calendar 15 Temmuz 2025 10:52
Fotoğraf: AA
Svensson'a Kocaelispor ilgisi
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Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemeyen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Jonas Svensson'un, Kocaelispor'un Süper Lig serüveninde önemli bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.

Teknik ekibin, Svensson'un tecrübesi ve savunmadaki lider özellikleriyle takıma katkı sağlayacağına inandığı belirtiliyor. Kocaelispor Yönetimi'nin, Süper Lig'de kalıcı olmak ve iddialı bir başlangıç yapmak adına transferde titiz davrandığı biliniyor.
(Kocaeli Gazetesi)
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