Atlanta Hawks'ın yıldız oyun kurucusu Trae Young, ESPN'den Marc Spears'a göre bireysel anlamda tarihi bir sezon geçirmesine rağmen kulübüyle henüz yeni bir sözleşme uzatma görüşmesine başlamadı.26 yaşındaki Young, beş yıllık 215 milyon dolarlık mevcut kontratının dördüncü sezonunda ve son sezon için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Spears, Young'un, takıma bağlılığını göstermek adına Yunanistan'daki Jordan Brand organizasyonunu reddedip Las Vegas'ta Hawks'la birlikte olduğunu vurguladı.Young, 2024-25 sezonunda kariyerinin en verimli performanslarından birini sergiledi. Maç başına 11.6 asist ortalamasıyla NBA lideri olan Young, aynı zamanda 880 asistle Hawks tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu oldu.Sezon boyunca üç kez 20 sayı - 20 asist barajını aşan Young, bu başarıyı 1990'dan bu yana gerçekleştiren ilk isim oldu. Ayrıca bir maçta 30+ sayı, 20+ asist ve 5+ üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.