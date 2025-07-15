15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
18:00
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
18:30
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20:00
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
20:00
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
20:00
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
20:00
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Trae Young ve Hawks, henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı

Atlanta Hawks'ın yıldız oyun kurucusu Trae Young, ESPN'den Marc Spears'a göre bireysel anlamda tarihi bir sezon geçirmesine rağmen kulübüyle henüz yeni bir sözleşme uzatma görüşmesine başlamadı.

calendar 15 Temmuz 2025 11:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Trae Young ve Hawks, henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks'ın yıldız oyun kurucusu Trae Young, ESPN'den Marc Spears'a göre bireysel anlamda tarihi bir sezon geçirmesine rağmen kulübüyle henüz yeni bir sözleşme uzatma görüşmesine başlamadı.

26 yaşındaki Young, beş yıllık 215 milyon dolarlık mevcut kontratının dördüncü sezonunda ve son sezon için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Spears, Young'un, takıma bağlılığını göstermek adına Yunanistan'daki Jordan Brand organizasyonunu reddedip Las Vegas'ta Hawks'la birlikte olduğunu vurguladı.

"Trae, Yunanistan'daki Jordan Brand etkinliğine katılmak yerine Las Vegas'a takımıyla gitmeyi seçerek Atlanta'ya olan bağlılığını açıkça ortaya koydu… Ancak şu anda herhangi bir anlamlı uzatma görüşmesi yapılmıyor."


Young, 2024-25 sezonunda kariyerinin en verimli performanslarından birini sergiledi. Maç başına 11.6 asist ortalamasıyla NBA lideri olan Young, aynı zamanda 880 asistle Hawks tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Sezon boyunca üç kez 20 sayı - 20 asist barajını aşan Young, bu başarıyı 1990'dan bu yana gerçekleştiren ilk isim oldu. Ayrıca bir maçta 30+ sayı, 20+ asist ve 5+ üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.