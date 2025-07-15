Cleveland Cavaliers, takım başkanı Koby Altman'ın sözleşmesini 2029-30 sezonunun sonuna kadar uzatıyor.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, anlaşma kulüp içinden sızan kaynaklarca doğrulandı.Altman, 2012 yılında organizasyona katılmış ve 2017 Temmuz'unda genel menajerlik görevine getirilmişti. Bir önceki sözleşme uzatmasıyla başkanlığa terfi eden Altman'ın mevcut kontratının 2027-28 sezonunda sona ermesi bekleniyordu.Kulüpteki diğer önemli isimlerden genel menajer Mike Gansey ve yardımcı GM Brandon Weems'in de çok yıllı sözleşme uzatmalarına imza attığı bildirildi.Altman, LeBron James'in 2018'de Los Angeles Lakers'a gitmesinin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecini yönetmiş ve Cavaliers'ı yeniden Doğu Konferansı'nda iddialı bir konuma taşımıştı. 2019-2021 arasında yapılan üst sıralardaki draft seçimleriyle Collin Sexton, Darius Garland ve Evan Mobley gibi önemli parçaları kadroya katmış; 2022'de ise Sexton'ı Donovan Mitchell takasında Utah Jazz'a göndermişti.Mitchell'in gelişiyle birlikte Cleveland, üç sezondur en az 48 galibiyet aldı ve bu sezon 64 galibiyetle kulüp tarihindeki en iyi ikinci normal sezon derecesine ulaştı. Altman, Haziran 2024'te takımın başına getirilen ve ilk sezonunda Yılın Koçu ödülünü kazanan Kenny Atkinson'ın da transferinden sorumluydu.Ayrıca Jarrett Allen'ın dört takımlı bir takasla kadroya katılması ve Lauri Markkanen'in Cleveland'a gelişini sağlayan üç takımlı takas da Altman imzası taşıyor. Markkanen daha sonra Mitchell takasında takımdan ayrılmış; Larry Nance Jr. ise bu ay başında Cavaliers'a bir yıllık sözleşmeyle geri dönmüştü.