14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
0-02'
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Al Nassr, Jorge Jesus'u açıkladı!

Al Nassr, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirdiğini açıkladı. Suudi ekibi, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

calendar 14 Temmuz 2025 21:19 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 21:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Nassr, Jorge Jesus'u açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Stefano Pioli sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

Al Nassr, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u 1 yıllığına göreve getirdiğini duyurdu.

Jesus, en son olarak Suudi ekiplerinden Al-Hilal'de görev almıştı. Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu ise 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekiz teknik adam, Temmuz 2023'te Al Hilal'de göreve başlamıştı.

Al Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Kupası, Pro Lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon oynanan Süper Kupa finalinde Al-Nassr'ı 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.