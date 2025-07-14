Al Nassr, Jorge Jesus'u açıkladı!

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Stefano Pioli sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.



Al Nassr, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u 1 yıllığına göreve getirdiğini duyurdu.



Jesus, en son olarak Suudi ekiplerinden Al-Hilal'de görev almıştı. Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu ise 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.



FENERBAHÇE DÖNEMİ

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekiz teknik adam, Temmuz 2023'te Al Hilal'de göreve başlamıştı.



Al Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Kupası, Pro Lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon oynanan Süper Kupa finalinde Al-Nassr'ı 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.







