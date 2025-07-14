Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Marco Asensio'dan kötü haber geldi.
TEKLİFİ REDDETTİ!
Deportivo Mundo'nun haberine göre, Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetti. İspanyol oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor.
OYUNCUYA İTALYA'DAN VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR!
Asensio için Serie A takımları AC Milan ve Inter, oyuncu için yakın takiplerini sürdürüyor. İspanya'dan da Villareal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
TEKLİFİ REDDETTİ!
Deportivo Mundo'nun haberine göre, Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetti. İspanyol oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor.
OYUNCUYA İTALYA'DAN VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR!
Asensio için Serie A takımları AC Milan ve Inter, oyuncu için yakın takiplerini sürdürüyor. İspanya'dan da Villareal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.