Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Lugano maçın 7. dakikasında Belhadj Mahmoud ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 59. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı lacivertli takım 90+3. dakikada Szymanski'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
F.BAHÇE'NİN YENİ RAKİBİ LILLE
İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Bir üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
MOURINHO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de başlattığı Ryan Kent'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.
Lugano karşısında kalede Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü yine Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Rade Krunic-Fred Rodrigues orta sahasını bozmayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski yer alırken, gol yolları yine Edin Dzeko'ya emanet edildi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.
MAXIMIN İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.
Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
FERDI SOL AÇIKTA
Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.
Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.
Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.
KRUNIC ELEŞTİRİLERE RAĞMEN 11'DE!
Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.
Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.
MOU ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.
Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU!
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
LUGANO'DAN ERKEN GOL
Temsilcimiz Fenerbahçe, mücadelenin 7. dakikasında Mahmoud'un golüyle 1-0 geriye düştü. Soldan Bottani'nin ortaladığı topu Djiku karşıladı. Dönen topa ceza sahası dışında iyi vuran Mahmoud, topu üst köşeden ağlarla buluşturdu.
Fenerbahçe ilk yarım saat etkisini çok fazla gösteremedi. Sarı lacivertli takım ilk golün verdiği baskıyla kalesinde bir tehlikeli atak daha buldu. Hızlı gelişen Lugano atağında Bislimi, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. 25. dakikadaki bu pozisyonda Livakovic çok iyi bir refleksle topu kornere çeldi.
YILDIZ İSİM DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Lugano maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu, 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Sarı lacivertli takım, maçın 41. dakikasında beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağdan topu alan Dzeko son çizgiye inip içeri çok iyi bir top çıkardı. Kale önünde topu alan Ferdi Kadıoğlu, çok sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
İlk yarı ciddi bir pozisyon çıkmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe, devreye 1-0 geride girdi.
F.BAHÇE İKİNCİ YARIYA POZİSYONLA BAŞLADI
Temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci yarının başında beraberlik golünü atmaya çok yaklaştı. Dusan Tadic'in 51. dakikada sağdan kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Djiku çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko, İsviçre'de yaptığı hat-trick sonrası yine sahneye çıktı. Maçın 59. dakikasında rakip yarı alana yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan çok iyi ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Dzeko, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Lugano takımı uzun bir süre temsilcimizin kalesine gelemedi.
ÇAĞLAR VURDU AMA DİREK!
Oyuna sonradan giren Mert Hakan, 73. dakikada kazanılan serbest vuruşu ön direğe doğru gönderdi. Seken topa karambolde Çağlar vurdu ama top üst direğe çarpıp auta gitti.
F.BAHÇE, SZYMANSKI İLE GERİ DÖNDÜ
İrfan Can'ın sağdan yaptığı ortayı Dusan Tadic, kafayla Szymanski'nin önüne bırakdı. Polonyalı oyuncu yakın mesafeden yaptığı vuruş ile takımını 90+3'te 2-1 öne geçirdi.
Maçın son bölümünde iki takım adına da etkili bir atak olmadı ve Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç ilk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkmasına yetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.
25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Lugano maçın 7. dakikasında Belhadj Mahmoud ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 59. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı lacivertli takım 90+3. dakikada Szymanski'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
F.BAHÇE'NİN YENİ RAKİBİ LILLE
İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Bir üst tura çıkmayı başaran Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
MOURINHO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de başlattığı Ryan Kent'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.
Lugano karşısında kalede Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü yine Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Rade Krunic-Fred Rodrigues orta sahasını bozmayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski yer alırken, gol yolları yine Edin Dzeko'ya emanet edildi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.
MAXIMIN İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.
Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
FERDI SOL AÇIKTA
Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.
Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.
Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.
KRUNIC ELEŞTİRİLERE RAĞMEN 11'DE!
Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.
Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.
MOU ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.
Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU!
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
LUGANO'DAN ERKEN GOL
Temsilcimiz Fenerbahçe, mücadelenin 7. dakikasında Mahmoud'un golüyle 1-0 geriye düştü. Soldan Bottani'nin ortaladığı topu Djiku karşıladı. Dönen topa ceza sahası dışında iyi vuran Mahmoud, topu üst köşeden ağlarla buluşturdu.
Fenerbahçe ilk yarım saat etkisini çok fazla gösteremedi. Sarı lacivertli takım ilk golün verdiği baskıyla kalesinde bir tehlikeli atak daha buldu. Hızlı gelişen Lugano atağında Bislimi, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. 25. dakikadaki bu pozisyonda Livakovic çok iyi bir refleksle topu kornere çeldi.
YILDIZ İSİM DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Lugano maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı oyuncu, 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Sarı lacivertli takım, maçın 41. dakikasında beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağdan topu alan Dzeko son çizgiye inip içeri çok iyi bir top çıkardı. Kale önünde topu alan Ferdi Kadıoğlu, çok sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
İlk yarı ciddi bir pozisyon çıkmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe, devreye 1-0 geride girdi.
F.BAHÇE İKİNCİ YARIYA POZİSYONLA BAŞLADI
Temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci yarının başında beraberlik golünü atmaya çok yaklaştı. Dusan Tadic'in 51. dakikada sağdan kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Djiku çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
DZEKO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko, İsviçre'de yaptığı hat-trick sonrası yine sahneye çıktı. Maçın 59. dakikasında rakip yarı alana yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan çok iyi ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Dzeko, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Lugano takımı uzun bir süre temsilcimizin kalesine gelemedi.
ÇAĞLAR VURDU AMA DİREK!
Oyuna sonradan giren Mert Hakan, 73. dakikada kazanılan serbest vuruşu ön direğe doğru gönderdi. Seken topa karambolde Çağlar vurdu ama top üst direğe çarpıp auta gitti.
F.BAHÇE, SZYMANSKI İLE GERİ DÖNDÜ
İrfan Can'ın sağdan yaptığı ortayı Dusan Tadic, kafayla Szymanski'nin önüne bırakdı. Polonyalı oyuncu yakın mesafeden yaptığı vuruş ile takımını 90+3'te 2-1 öne geçirdi.
Maçın son bölümünde iki takım adına da etkili bir atak olmadı ve Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç ilk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkmasına yetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.
25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
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