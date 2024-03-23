Fenerbahçe'yi ligden çekilirse bekleyen tehlike

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın ardından istenmeyen olaylar gerçekleşmişti. Yaşanan olayların ardından sarı-lacivertlilerde ligden çekilme kararı görüşülüyor. Fenerbahçe'de bu karar alınırsa ortaya yabancı oyuncu problemi çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi ligden çekilirse bekleyen tehlike
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23 Mart 2024 12:21
Fenerbahçe 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda ligden çekilme yetkisi alır ve Süper Lig'de üst üste 2 maça çıkmazsa küme düşürülecek. Hal böyle olunca gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Bu da kadro konusunda sarı-lacivertlileri büyük sıkıntıya sokacak.

KADRODA 21 YABANCI OLACAK

Şu anda kadrosunda 16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek de 5 oyuncu var. Bu isimler de eklendiğinde kadrodaki yabancı sayısını 21'e yükseliyor. Şu anki mevcut kadroda, King'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRENDYOL 1.LİG'DE SINIR 6 YABANCI

Bonucci ve Batshuayi'nin de kontratları haziran ayında tamamlanacak ancak iki futbolcunun da +1 yıl opsiyonu var.

Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig'e düşerse kuralları gereği 6 yabancı oyuncu kadrosunda bulundurmak zorunda... Bu durumda 15 futbolcuyla yolların ayrılması gerekecek. Bazı oyuncular kiralanabilir bazıları da gönderilebilir ancak bu karar alınırsa kulüp hem maddi hem de manevi olarak büyük hasar alacak. 

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