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Fenerbahçe'ye transferde Monaco engeli!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Zambo Anguissa ve Ansu Fati için Fransa ekibi Monaco da devreye girdi, transfer yarışında rekabet kızıştı.

calendar 24 Mayıs 2025 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye transferde Monaco engeli!
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Napoli forması giyen Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız orta saha için temaslara başlamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu transferdeki en büyük rakibi Fransız temsilcisi Monaco oldu.

Monaco, yalnızca Anguissa için değil, Fenerbahçe'ye önerilen bir başka yıldız için de devrede. Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı Ansu Fati, menajerler aracılığıyla Kanarya'ya sunulmuş ve yönetim tarafından gündeme alınmıştı.

ANSU FATI İÇİN DE DEVREYE GİRDİLER

Fransız kulübünün şimdi de Ansu Fati için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyen 22 yaşındaki İspanyol oyuncunun yeni adresi için rekabet kızışıyor.




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