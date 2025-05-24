Fenerbahçe'ye transferde Monaco engeli!

Napoli forması giyen Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız orta saha için temaslara başlamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu transferdeki en büyük rakibi Fransız temsilcisi Monaco oldu.



Monaco, yalnızca Anguissa için değil, Fenerbahçe'ye önerilen bir başka yıldız için de devrede. Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı Ansu Fati, menajerler aracılığıyla Kanarya'ya sunulmuş ve yönetim tarafından gündeme alınmıştı.



ANSU FATI İÇİN DE DEVREYE GİRDİLER



Fransız kulübünün şimdi de Ansu Fati için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.



Bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyen 22 yaşındaki İspanyol oyuncunun yeni adresi için rekabet kızışıyor.







