Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den kötü haber

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel, antrenmanda sakatlık geçirdi. İşte son durum...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den kötü haber
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07 Eylül 2024 13:12
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi. 

Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti. Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi-Samuel, antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi.

Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin doktor kontrollerinden sonra belli olacağı belirtildi.


BU SEZON NELER YAPTI?

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.  

 

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