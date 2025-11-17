17 Kasım
Fenerbahçe'ye Kobbie Mainoo transferinde 4 rakip!

Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo için ara transferde Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, ancak Napoli, Lazio, Newcastle ve West Ham'ın da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir aday listesi oluşturdu.

3 İSİM NETLEŞTİ

Feyenoord'dan Quinten Timber, Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Leipzig'den Christian Baumgartner listede yer alan isimler arasında.

MAINOO LİSTEYE EKLENDİ

Sarı-Lacivertliler ayrıca Kobbie Mainoo'yu da takibe aldı. İngiliz orta saha oyuncusunun, teknik direktör Ruben Amorim'in kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yaz döneminde ayrılmak istediği ancak Manchester United yönetiminin buna izin vermediği belirtildi. Bu sezon da tablo değişmedi; 20 yaşındaki oyuncu 12 resmi maçın sadece 8'inde oynadı ve toplam 228 dakika süre buldu.


AYRILMA KONUSUNDA KARARLI

Mainoo'nun bu nedenle ara transfer döneminde takımdan ayrılmakta kararlı olduğu dile getirildi. Manchester United'ın ise genç oyuncuyu yalnızca kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

4 TALİP DAHA BULUNUYOR

Fenerbahçe'nin genç orta saha için teklif hazırlığında olan kulüplerden biri olduğu bildirildi.

Mainoo'ya ilginin yüksek olduğu, İtalya'dan Napoli ile Lazio'nun oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Ayrıca İngiltere'den Newcastle United ve West Ham United'ın da yıldız futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi. Newcastle'ın Mainoo'yu bonservisiyle almak istediği belirtilse de Manchester United'ın oyuncuyu tamamen elden çıkarmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. 

 
  • KL
