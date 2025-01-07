Fenerbahçe'ye iki golcüden 16 puan

Fenerbahçe, iki yıldızı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin skor ürettiği karşılaşmalarda mağlup olmuyor.
Sarı-lacivertliler, iki golcüsünün aynı anda gol ve asist ürettiği 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Kazanılan 39 puanın 16'sı bu ikilinin birlikte skor ürettiği maçlarda elde edildi.
Sarı-lacivertliler, iki golcüsünün aynı anda gol ve asist ürettiği 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Kazanılan 39 puanın 16'sı bu ikilinin birlikte skor ürettiği maçlarda elde edildi.