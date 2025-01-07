Fenerbahçe'ye iki golcüden 16 puan

Fenerbahçe, iki yıldızı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin skor ürettiği karşılaşmaları kaybetmiyor.

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Fenerbahçe'ye iki golcüden 16 puan
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07 Ocak 2025 13:48
Fenerbahçe, iki yıldızı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin skor ürettiği karşılaşmalarda mağlup olmuyor.

Sarı-lacivertliler, iki golcüsünün aynı anda gol ve asist ürettiği 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kazanılan 39 puanın 16'sı bu ikilinin birlikte skor ürettiği maçlarda elde edildi. 

 
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