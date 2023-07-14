Fenerbahçe'ye dev transfer rakibi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Nicolos Dominguez'in, Borussia Dortmund için de bir opsiyon olabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye dev transfer rakibi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 16:01
Borussia Dortmund, transfer döneminde kadrosuna yeni bir orta saha transferi yapmak istiyor.

ORTA SAHA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Alman basınında yer alan haberde, Jude BellinghamReal Madrid'e gönderen Dortmund'un bu bölge için arayışlarına devam ettiği aktarıldı.

Borussia Dortmund'un, Bellingham'dan sonra Wolfsburg'tan Felix Nmecha'yı kadrosuna kattığı hatırlatıldı ancak 22 yaşındaki futbolcunun Bellingham'ın yerine transfer edilmediği vurgulandı. Bu nedenle Borussia Dortmund'un orta sahaya yeni bir transfer düşündüğü kaydedildi.

DOMINGUEZ OPSİYON OLABİLİR

Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in Borussia Dortmund'un orta saha transferi için bir opsiyon olabileceği öne sürüldü.

Arjantinli orta saha oyuncusunun Bologna ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı bu nedenle Borussia Dortmund için ucuz bir seçenek olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Bologna'nın, 25 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir beklentisinin olduğu iddia edildi. Dominguez'e şu ana kadar Fenerbahçe'den de bir ilgi olduğu belirtildi.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Velez altyapısından yetişen ve 2019 yılında Bologna'ya imza atan Nicolas Dominguez, Serie A'da şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery