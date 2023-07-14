, transfer döneminde kadrosuna yeni bir orta saha transferi yapmak istiyor.Alman basınında yer alan haberde,'ı'e gönderenun bu bölge için arayışlarına devam ettiği aktarıldı.un,'dan sonratan'yı kadrosuna kattığı hatırlatıldı ancak 22 yaşındaki futbolcunun'ın yerine transfer edilmediği vurgulandı. Bu nedenle'un orta sahaya yeni bir transfer düşündüğü kaydedildi.forması giyeninun orta saha transferi için bir opsiyon olabileceği öne sürüldü.Arjantinli orta saha oyuncusunun Bologna ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı bu nedenleiçin ucuz bir seçenek olabileceği aktarıldı.'nın, 25 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir beklentisinin olduğu iddia edildi.e şu ana kadar'den de bir ilgi olduğu belirtildi.Velez altyapısından yetişen ve 2019 yılında Bologna'ya imza atan Nicolas Dominguez, Serie A'da şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol attı ve 6 asist yaptı.