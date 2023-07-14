Borussia Dortmund, transfer döneminde kadrosuna yeni bir orta saha transferi yapmak istiyor.
ORTA SAHA ARAYIŞI SÜRÜYOR
Alman basınında yer alan haberde, Jude Bellingham'ı Real Madrid'e gönderen Dortmund'un bu bölge için arayışlarına devam ettiği aktarıldı.
Borussia Dortmund'un, Bellingham'dan sonra Wolfsburg'tan Felix Nmecha'yı kadrosuna kattığı hatırlatıldı ancak 22 yaşındaki futbolcunun Bellingham'ın yerine transfer edilmediği vurgulandı. Bu nedenle Borussia Dortmund'un orta sahaya yeni bir transfer düşündüğü kaydedildi.
DOMINGUEZ OPSİYON OLABİLİR
Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in Borussia Dortmund'un orta saha transferi için bir opsiyon olabileceği öne sürüldü.
Arjantinli orta saha oyuncusunun Bologna ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı bu nedenle Borussia Dortmund için ucuz bir seçenek olabileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bologna'nın, 25 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir beklentisinin olduğu iddia edildi. Dominguez'e şu ana kadar Fenerbahçe'den de bir ilgi olduğu belirtildi.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
Velez altyapısından yetişen ve 2019 yılında Bologna'ya imza atan Nicolas Dominguez, Serie A'da şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
ORTA SAHA ARAYIŞI SÜRÜYOR
Alman basınında yer alan haberde, Jude Bellingham'ı Real Madrid'e gönderen Dortmund'un bu bölge için arayışlarına devam ettiği aktarıldı.
Borussia Dortmund'un, Bellingham'dan sonra Wolfsburg'tan Felix Nmecha'yı kadrosuna kattığı hatırlatıldı ancak 22 yaşındaki futbolcunun Bellingham'ın yerine transfer edilmediği vurgulandı. Bu nedenle Borussia Dortmund'un orta sahaya yeni bir transfer düşündüğü kaydedildi.
DOMINGUEZ OPSİYON OLABİLİR
Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in Borussia Dortmund'un orta saha transferi için bir opsiyon olabileceği öne sürüldü.
Arjantinli orta saha oyuncusunun Bologna ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı bu nedenle Borussia Dortmund için ucuz bir seçenek olabileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bologna'nın, 25 yaşındaki oyuncusu için 15 milyon euro'luk bir beklentisinin olduğu iddia edildi. Dominguez'e şu ana kadar Fenerbahçe'den de bir ilgi olduğu belirtildi.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
Velez altyapısından yetişen ve 2019 yılında Bologna'ya imza atan Nicolas Dominguez, Serie A'da şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol attı ve 6 asist yaptı.