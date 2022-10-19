Fenerbahçe ve Galatasaray'a La Liga'dan iki rakip

Bu yıl Kasım-Aralık ayında oynanacak Dünya Kupası için ligler erken tatile girecek. La Liga ekiplerinden Villarreal ve Cadiz, şampiyona nedeniyle başlayacak devre arası sürecinde Türkiye'ye gelip Türk takımları ile hazırlık maçı oynayacak.



AS'ın haberine göre; Villareal ve Cadiz, Fenerbahçe, Galatasaray ve muhtemel üçüncü bir Türk takımıyla hazırlık maçı oynayacak.



La Liga'da Villareal 15 puanla 7., Cadiz ise 6 puanla 19. sırada yer alıyor. Süper Lig'de ise Fenerbahçe 20 puanla 2., Galatasaray ise 17 puanla 7. sırada konumlanıyor.









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