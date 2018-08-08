Fenerbahçe taraftarının isyanı! Alper Potuk...

Fenerbahçe'de Alper Potuk isyanı yaşanıyor!..UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan F.Bahçe'de forvet bölgesinde oyuna başlayan Alper, verimsiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.Teknik direktör Phillip Cocu, Benfica deplasmanında takımını sahaya sürdüğü 11'de forvet görevini Alper Potuk'a verdi. Alper, oyunda kaldığı 74 dakikalık süre içerisinde bu bölgede etkili olamazken, sarı-lacivertli taraftarlar da tecrübeli oyuncuyu sanal medya üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi."Valbuena vurdu, Alper golü çıkardı!""Orta direk Alper""Fernandao'nun maçıydı bu, Alper sahada kayboldu adeta""Alper'in koşuyoluna tabiri, beni derin buhranlara sürüklüyor""Alper çalımı atıyor, topu sürüyor, buraya kadar iyi.. O kritik son hamleye geldiğinde, olmuyor. Yani 78 yıldır böyle bu!"