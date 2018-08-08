Fenerbahçe taraftarının isyanı! Alper Potuk...

Fenerbahçe'de Alper Potuk isyanı yaşanıyor!..
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan F.Bahçe'de forvet bölgesinde oyuna başlayan Alper, verimsiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Teknik direktör Phillip Cocu, Benfica deplasmanında takımını sahaya sürdüğü 11'de forvet görevini Alper Potuk'a verdi. Alper, oyunda kaldığı 74 dakikalık süre içerisinde bu bölgede etkili olamazken, sarı-lacivertli taraftarlar da tecrübeli oyuncuyu sanal medya üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi.
İşte bu eleştirilerden bazıları şöyle:
"Valbuena vurdu, Alper golü çıkardı!"
"Alper; faydan yok, zararın çok"
"Orta direk Alper"
"Alper'i forvet yapan hayat, bize neler yapmaz"
"Fernandao'nun maçıydı bu, Alper sahada kayboldu adeta"
"Alper, forvet olarak sahaya çıktığından haberdar mı?"
"Alper'in koşuyoluna tabiri, beni derin buhranlara sürüklüyor"
"Adam geçip, faul yapan bir yetenek Alper Potuk"
"Alper çalımı atıyor, topu sürüyor, buraya kadar iyi.. O kritik son hamleye geldiğinde, olmuyor. Yani 78 yıldır böyle bu!"
"Alper gol atmanı beklemiyorum, bari rakip kaleye vurduğumuz topların önüne geçme kardeşim."
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan F.Bahçe'de forvet bölgesinde oyuna başlayan Alper, verimsiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Teknik direktör Phillip Cocu, Benfica deplasmanında takımını sahaya sürdüğü 11'de forvet görevini Alper Potuk'a verdi. Alper, oyunda kaldığı 74 dakikalık süre içerisinde bu bölgede etkili olamazken, sarı-lacivertli taraftarlar da tecrübeli oyuncuyu sanal medya üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi.
İşte bu eleştirilerden bazıları şöyle:
"Valbuena vurdu, Alper golü çıkardı!"
"Alper; faydan yok, zararın çok"
"Orta direk Alper"
"Alper'i forvet yapan hayat, bize neler yapmaz"
"Fernandao'nun maçıydı bu, Alper sahada kayboldu adeta"
"Alper, forvet olarak sahaya çıktığından haberdar mı?"
"Alper'in koşuyoluna tabiri, beni derin buhranlara sürüklüyor"
"Adam geçip, faul yapan bir yetenek Alper Potuk"
"Alper çalımı atıyor, topu sürüyor, buraya kadar iyi.. O kritik son hamleye geldiğinde, olmuyor. Yani 78 yıldır böyle bu!"
"Alper gol atmanı beklemiyorum, bari rakip kaleye vurduğumuz topların önüne geçme kardeşim."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın