Fenerbahçe - Talisca transferinde son durum

Fenerbahçe yönetimi, hem Anderson Talisca hem de Al Nassr ile her konuda anlaştı ancak oyuncunun menajeri, Suudi kulübünden biraz daha fazla para almak istiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe - Talisca transferinde son durum
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31 Aralık 2024 08:28
Son güncelleme 31 Aralık 2024 08:39
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği Anderson Talisca transferinde Fenerbahçe beklemeye geçti.

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaştı. Kanarya, oyuncuyu ilk etapta 6 ay kiralayacak.

FENERBAHÇE AÇIKLAYAMIYOR

Sezon sonunda kolay maddelerden oluşan opsiyon devreye girecek ve Sambacı 3 senelik imzayı atacak. Suudi kulübünden yıllık 12 milyon euro kazanan yıldız futbolcu ile 7.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.

SUUDİ EKİBİNDEN 18 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Ancak oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon eurodan da hâlâ bir miktar para almaya çalışıyor. Bu sebeple de Fenerbahçe, futbolcuyu resmi olarak açıklayamıyor.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi, Talisca transferinde sorun yaşanacağını düşünmüyor. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor.  

 
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