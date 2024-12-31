Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği Anderson Talisca transferinde Fenerbahçe beklemeye geçti.
Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaştı. Kanarya, oyuncuyu ilk etapta 6 ay kiralayacak.
FENERBAHÇE AÇIKLAYAMIYOR
Sezon sonunda kolay maddelerden oluşan opsiyon devreye girecek ve Sambacı 3 senelik imzayı atacak. Suudi kulübünden yıllık 12 milyon euro kazanan yıldız futbolcu ile 7.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.
SUUDİ EKİBİNDEN 18 MİLYON EURO ALACAĞI VAR
Ancak oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon eurodan da hâlâ bir miktar para almaya çalışıyor. Bu sebeple de Fenerbahçe, futbolcuyu resmi olarak açıklayamıyor.
İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Fenerbahçe cephesi, Talisca transferinde sorun yaşanacağını düşünmüyor. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaştı. Kanarya, oyuncuyu ilk etapta 6 ay kiralayacak.
FENERBAHÇE AÇIKLAYAMIYOR
Sezon sonunda kolay maddelerden oluşan opsiyon devreye girecek ve Sambacı 3 senelik imzayı atacak. Suudi kulübünden yıllık 12 milyon euro kazanan yıldız futbolcu ile 7.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.
SUUDİ EKİBİNDEN 18 MİLYON EURO ALACAĞI VAR
Ancak oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon eurodan da hâlâ bir miktar para almaya çalışıyor. Bu sebeple de Fenerbahçe, futbolcuyu resmi olarak açıklayamıyor.
İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Fenerbahçe cephesi, Talisca transferinde sorun yaşanacağını düşünmüyor. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor.