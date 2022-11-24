Fenerbahçe Stadyumu için Atatürk önerisi

1907 Fenerbahçe Derneği'nden, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi için flaş bir öneri geldi.



1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.



Derneğin bir araya geldiği gecede yapılan bu öneri, salonda bulunan sarı-lacivertli taraftar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, "Bu nokta aslında, birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme getiriliyordu, takibinde bununla ilgili kongre üyelerimizden mektuplar da almaya başladık. Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Bizim dönemimizde, sadece 1907 Derneği'ne değil, tüm kongre üyelerine, hatta tüm camiamıza sesleniyorum; Bu arzuyu, isteği ivedilikle 100. yılımız tamamlanmadan, belki de 29 Ekim'de, 2023 yılında hayata geçirelim." dedi.





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