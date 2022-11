FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u tam 6 maç sonra mağlup etti. Jesus'un ekibi, 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sivasspor, 10 puanda kaldı.Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında yine sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı.68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jorge Jesus, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u tercih etti. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise forma şansı bekledi.Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı.Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan King, sarı lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.Joshua King teknik heyet tarafından hazır olmadığı için Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Joshua King, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemedi.Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı.Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu. Uruguaylı futbolcu, 63. dakikada Miguel Crespo yerine oyuna girdi.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezonun genelinde olduğu gibi Demir Grup Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.Fenerbahçe, ev sahibi olmanın da maça daha baskılı başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, özellikle ilk 20 dakikada rakip kalede baskılı bir şekilde gol aradı ancak istediği net pozisyonları bulamadı.Fenerbahçe'nin 20 dakikalık baskısını kıran Sivasspor, 20. dakikadan itibaren rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Sivasspor'un soldan Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.Sivassporlu oyuncular, ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu.VAR kontrolünün ardından hakem Hüseyin Göçek'e pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmedi ve devam kararı verildi.Sivasspor, 27. dakikada gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu Mustapha Yatabare kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Altay kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.İkinci yarı için takımlar sahaya çıkarken, bu esnada Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir yabancı madde Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'a isabet etti. 32 yaşındaki kaleci, yerde bir süre sakatlık geçirdi.Hakem Hüseyin Göçek, Fenerbahçeli futbolculardan tribünleri sakinleştirmelerini istedi ve ardından oyun başladı.Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçta ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı.Sarı-lacivertlilerde sarı kartı bulunan Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.Süper Lig'de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.Ezgjan Alioski, 53. dakikada topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.Sivassporlu futbolcular, pozisyona itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazandığı penaltıyı Enner Valencia ile 55. dakikada gole çevirdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, golün ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Miha Zajc ve sakatlığını atlatan Diego Rossi, 63. dakikada Emre Mor ve Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızla başladı. 1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.11. dakikada sol kanatta Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleciyi de çalımlayıp çizgiye kadar götürdüğü topa sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.27. dakikada bu kez konuk ekip tehlike geliştirdi. Fenerbahçe'nin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Bu oyuncunun havadan ara pasında topla buluşan Yatabere'nin kalecinin üzerinden aşırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.28. dakikada Yatabare, savunma arkasına sarkarak topla gitti. Altay kalesinden çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.52. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin ara pasına hareketlenen Alioski, ceza sahasına girerken önüne geçtiği Robin Yalçın tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.55. dakikada Valencia'nın penaltı vuruşunda top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-077. dakikada İrfan Can Kahveci, Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun çalımla rakibini geçip sağ ayağıyla çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.90+8. dakikada orta sahada topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun kaleye havadan gönderdiği top yandan auta gitti.Karşılaşma, ev sahibi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.ÜlkerHüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin TuğralAltay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 83 Osayi-Samuel), Arao, Crespo (Dk. 63 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 83 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 63 Zajc), Valencia (Dk. 89 Pedro), BatshuayiAli Şaşal, Robin Yalçın (Dk. 61 Goutas), Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. 84 Ahmed Musa), Ziya Erdal, Ulvestad, Keita (Dk. 61 N'Jie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Hakan Arslan), Sabi'a (Dk. 89 Angielski), Gradel, YatabareDk. 55 Valencia (penaltıdan) (Fenerbahçe)Dk. 48 Batshuayi (Fenerbahçe)Dk. 19 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 35 Keita Dk. 60 Robin Yalçın, Dk. 69 Caner Osmanpaşa Dk. 90+8 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Crespo, Dk. 40 Emre Mor Dk. 75 Zajc, Dk. 87 Serdar Aziz Dk. 90+6 Altay Bayındır (Fenerbahçe)