Fenerbahçe, Serdar Dursun için Karagümrük'ü bekliyor

İsmail Kartal'ın transferde yönetimden son talebi, Umut Nayir'in ayrılığı nedeniyle yerli bir forvet olmuştu. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Serdar Dursun ile anlaşma sağladı ancak Karagümrük, yeni bir transfer yapana kadar Serdar Dursun ile yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Serdar Dursun için Karagümrük'ü bekliyor
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07 Şubat 2024 09:26
Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, yeni bir golcü takviyesi için uğraşına devam ediyordu.

Bu doğrultuda Fenerbahçe, sezon başında Karagümrük'e gönderdiği Serdar Dursun'u geri getirmek için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

KARAGÜMRÜK YENİ TRANSFERİNİ BEKLİYOR

İstanbul ekibinin Serdar Dursun yerine yeni bir forvet transferi yapması beklenirken, Karagümrük'ün yeni bir transfer olana kadar Serdar Dursun'u takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca Kırmızı-Siyahlılar'ın yeni golcüsünü de kısa süre içerisinde duyurması beklendiği ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 25 karşılaşmaya çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 6 gol kaydetti. 

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