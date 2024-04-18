Fenerbahçe rekor için geri sayımda

Bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, aynı zamanda UEFA ülke puanı rekoru için sahaya çıkıyor.
Geçtiğimiz dönem 11.800 ile en yüksek puanını gören Türkiye, bu sezon 4 takımımız sayesinde 11.500'e ulaştı. Sarılacivertliler, bu akşam Olympiakos karşısında turu geçecek skoru alırsa bonusla birlikte ülke katsayısına 750 puan eklenecek ve 12.250 ile yeni rekor olacak.
Fenerbahçe de kendi toplam puanını 4.500'den 5.250'ye çıkararak son 5 sezondaki en iyi puanına erişmiş olacak.
Geçtiğimiz dönem 11.800 ile en yüksek puanını gören Türkiye, bu sezon 4 takımımız sayesinde 11.500'e ulaştı. Sarılacivertliler, bu akşam Olympiakos karşısında turu geçecek skoru alırsa bonusla birlikte ülke katsayısına 750 puan eklenecek ve 12.250 ile yeni rekor olacak.
Fenerbahçe de kendi toplam puanını 4.500'den 5.250'ye çıkararak son 5 sezondaki en iyi puanına erişmiş olacak.
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