Fenerbahçe, Rade Krunic için kararını verdi

Yaptığı flaş transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak Fred'i kadrosuna katan sarı lacivertliler Milan'ın yıldızı Rade Krunic için kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Rade Krunic için kararını verdi
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12 Ağustos 2023 10:17
Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler taraftarı önünde galibiyete hedeflendi.

Öte yandan transfer döneminde getirdiği yıldızlarla büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kanarya'nın son bombası Manchester United forması giyen Fred oldu.

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen yönetim alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yaparken gözler yeniden Krunic'e çevrildi. Uzun süredir yıldız oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe yönetimi, transfer hakkında son kararını verdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Fazla naz aşık usandırdı ve sarı lacivertliler Rade Krunic transferinden vazgeçti... Milan'ın işi yokuşa sürmesi ve orta yolu bulmak istememesinden dolayı Boşnak yıldızın transferinden çekilen sarı-lacivertliler, tok alıcı rolünü oynayacak.

SEZON PERFORMANSI 

Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. 



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