Fenerbahçe Petrol Ofisi Bugre'yi transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Azumah Bugre'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Bugre'yi transfer etti
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10 Ocak 2025 19:59
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ganalı oyuncu Azumah Bugre'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İsveç ligi takımlarından FC Norrkoping forması giyen Azumah Bugre'yi kadrosuna kattı. Gana Kadın A Milli takım forması da giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 1,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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