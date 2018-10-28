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Fenerbahçe oynuyor, Dirar tatil yapıyor

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sosyal medya hesabından tatil yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe oynuyor, Dirar tatil yapıyor
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28 Ekim 2018 16:11
Fenerbahçe'nin kısa süre önce Aatıf ile beraber kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın Antalya'da tatil yaptığı görüldü.

32 yaşındaki Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

DİSİPLİNSİZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Ali Koç, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı. Genellemek gerekirse onlarda disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar var. Sonuçlar iyi gitmediği için istemediğim derecede soyunma odasındayım ve bazı şeyleri gözlemliyorum. En mutsuz günlerimizde bile bu 2 oyuncu şen şakrak. En azından benim arzuladığım, aşılamak istediğim, talep ettiğim bir ruhu yansıtmayan bir davranış içindeler." diye konuşmuştu.

İşte Nabil Dirar'ın paylaştığı o fotoğraf;




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