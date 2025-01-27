Fenerbahçe Opet, Valencia'nın konuğu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında salı günü deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.



Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.



İlk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitiren Fenerbahçe Opet, ikinci turdaki 5 maçını da kazanarak F Grubu'nda da liderliği garantiledi.



Bu turda tek yenilgisini Fenerbahçe Opet karşısında yaşayan İspanyol ekibi, ikinci sırada yer alıyor.



İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.



