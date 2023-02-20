Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde tur arayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında salı günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.
Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.
Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı.
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