Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde tur arayacak

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nde tur arayacak
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20 Şubat 2023 14:09
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında salı günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.

Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı.

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