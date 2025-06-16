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Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Vitor Pereira

Wolverhampton, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Evann Guessand ile ilgileniyor. Nice, 23 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro istiyor.

calendar 16 Haziran 2025 16:39 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 16:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Vitor Pereira
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Nice forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Evann Guessand için yeni bir gelişme yaşandı.

WOLVERHAMPTON PEŞİNDE

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Wolverhampton da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Guessand'ın, Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın ilgisini çeken bir profil olduğu yazıldı.

30 MİLYON EURO


Bu gelişmelerin ardından Wolverhampton'ın, Fildişili futbolcu için Nice'e somut bir teklif sunduğu ve Fransız ekibinin bonservis talebinin 30 milyon euro olduğu yazıldı.

23 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Nice'te çıktığı 42 maçta 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Guessand'ın Nice ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.


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