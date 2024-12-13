Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki milli stoperi Çağlar Söyüncü, baba oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu
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13 Aralık 2024 20:35
Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü, baba oldu. Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Çağlar ve eşi Serra'yı tebrik etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın oyuncularından Çağlar Söyüncü baba oldu. Çağlar ve kıymetli eşi Serra Hanım'ı tebrik ediyor, yavrumuz Ömer Erk'e mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz."






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