Fenerbahçe'nin kart sınırındaki 7 oyuncusunda sorun yok!

Fenerbahçe'nin sarı kart ceza sınırında bulunan 7 oyuncusu, karşılaşmayı sorunsuz tamamladı. Listede yer alan; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu, Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'nin kart sınırındaki 7 oyuncusunda sorun yok!
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28 Nisan 2024 10:30
Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.

Bu isimler arasında; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu yer alıyordu.

Teknik ekipten kart görmemeleri konusunda uyarı alan futbolcular, sorun çıkarmadı. Sınırdaki 7 isimden Beşiktaş karşısında fire veren olmadı ve Sarı-Lacivertliler, bu mücadelede tam kadro çıkma şansı yakaladı.

Sınırdaki isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, maç boyunca Siyah Beyazlı rakipleri karşısında kıran kırana mücadeleler yaşasa da oyunu kart görmeden tamamladı.  

 
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