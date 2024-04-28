Fenerbahçe'nin kart sınırındaki 7 oyuncusunda sorun yok!

Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.
Bu isimler arasında; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu yer alıyordu.
Teknik ekipten kart görmemeleri konusunda uyarı alan futbolcular, sorun çıkarmadı. Sınırdaki 7 isimden Beşiktaş karşısında fire veren olmadı ve Sarı-Lacivertliler, bu mücadelede tam kadro çıkma şansı yakaladı.
Sınırdaki isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, maç boyunca Siyah Beyazlı rakipleri karşısında kıran kırana mücadeleler yaşasa da oyunu kart görmeden tamamladı.
Bu isimler arasında; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu yer alıyordu.
Teknik ekipten kart görmemeleri konusunda uyarı alan futbolcular, sorun çıkarmadı. Sınırdaki 7 isimden Beşiktaş karşısında fire veren olmadı ve Sarı-Lacivertliler, bu mücadelede tam kadro çıkma şansı yakaladı.
Sınırdaki isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, maç boyunca Siyah Beyazlı rakipleri karşısında kıran kırana mücadeleler yaşasa da oyunu kart görmeden tamamladı.